Die ganze Schule in Quarantäne

Aktuelles Beispiel ist der Cluster „Fischamender Straße“ in Bruck an der Leitha. In der niederösterreichischen Stadt gehen auch viele Kinder aus dem benachbarten Bruckneudorf im Bezirk Neusiedl in die Volksschule. Dort herrscht seit Tagen Ausnahmezustand, vermutlich ausgehend von Corona-Fällen in einem Hort, die weite Kreise zogen. Alle Volksschüler sind nun in Quarantäne. Sonderregelungen gibt es unter anderem nur für Mädchen und Buben, die bereits infiziert waren. „In der 1. Klasse meines Kindes gibt es keinen einzigen positiven Fall. Dennoch müssen alle daheimbleiben“, wundert sich eine Familie.