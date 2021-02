„Jeder Impfstoff bringt normales Leben näher“

Der 27. Dezember mit dem Impfstart war ein großer Tag für uns. Wie war er für Sie?

Großartig. Ehrlich. Am 26. Dezember sind 27 Lkw mit den Impfdosen durch ganz Europa gefahren. Wir haben in jedes Land 10.000 Dosen gebracht. Am 27. Dezember gab es dann die erste Impfung mit Regierungsvertretern und dem berühmten Siegeszeichen von Prof. Christoph Wenisch. Und wenn du dann das Unternehmen dort repräsentieren darfst – was soll ich da noch sagen? Cool!