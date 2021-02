Grado: „Reiseverbot, sonst Sommersaison in Gefahr“

Stadtchef mahnt Touristen, vorsichtig zu sein

„Wir Bürgermeister können keine Maßnahmen ergreifen, um die Einreise in das Gebiet zu verbieten“, erklärte der Stadtchef. „Ich könnte die am stärksten frequentierten Orte wie den Staudamm Nazario Sauro schließen, aber dies würde die Menschen auf andere Straßen bringen.“ Sein Appell daher an die nicht so ganz willkommenen Besucher: „Ich möchte diejenigen sensibilisieren, die am Wochenende nach Grado kommen, und sie einladen, äußerst vorsichtig zu sein“, zitierte „Il Goriziano“ den Bürgermeister.