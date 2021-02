Gigantischer Eisberg in der Antarktis abgebrochen

Schon lange hatten britische Forscher, die in der Nähe eine Forschungsstation betreiben, laut dpa einen Riss beobachtet. Der habe sich im Jänner nun um bis zu einem Kilometer pro Tag verlängert, heißt es in einer Mitteilung der Organisation British Antarctic Survey. Am Freitag war es schließlich so weit: Ein gigantisches Stück brach ab.