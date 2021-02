Massenauflauf bei Ausmusterung in Ennser Kaserne

Bereits Stunden vor der feierlichen Ausmusterung zu Mittag herrschte gestern reges Treiben in der Ennser Towarek-Kaserne, nachdem unzählige Reisebusse mit verdienten Soldaten aus allen Landesteilen Österreichs vorgefahren waren. Und auch die Liste der Ehrengäste, angeführt von VP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Generalstabschef Robert Brieger, erinnerte fast an alte Zeiten. Das Bild, dass sich den Kiebitzen hinterm Zaun des kaserneneigenen Fußballplatzes dann allerdings bot, war für manche befremdlich. 654 Soldaten (613 Männer und 41…Frauen) hatten sich – wenn auch mit FFP2-Masken vor den Gesichtern – in Reih’ und Glied Schulter an Schulter am Rasen versammelt, um bei Klängen der Militärmusik ihren Unteroffiziersrang zu erhalten.