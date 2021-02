Sturms Rekordmann freut sich auf Bullen-Ritt

„Ich bin bereit und dankbar, dass ich spielen kann. Es wird sicher einiges auf mich zukommen“, zwinkert der 23-Jährige, der beim 1:1 gegen Altach im August 2018 letztmals in der Startelf der Profis stand. „Natürlich habe ich nicht die Matchpraxis wie Jörg, aber ich werde mein Bestes geben. Ein gewisses Kribbeln ist schon da, das ist aber nur normal.“



Debüt mit 18

Kurios: Schützenauer ist Rekordhalter, seit 2014 gehört er schon dem schwarzen Profikader an. Keiner aus der aktuellen Truppe ist länger dabei. Doch auf der Habenseite stehen gerade einmal sieben Einsätze in der Einsergarnitur. Dabei feierte „Schützi“ 2015 als 18-jähriger Jungspund sein Bundesliga-Debüt, doch seitdem begnügt er sich mit der Nummer zwei. „Ich weiß meine Rolle richtig einzuschätzen. Jörg ist die Nummer eins, darüber werde ich mich nie aufregen.“ Morgen schlüpft „Schützi“ jedenfalls in die Einser-Rolle.