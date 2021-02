Forderung nach besserer Kennzeichnung

Kennzeichnungspflicht

Es gibt keine Verpflichtung auf der Verpackung kundzutun, woher die beigemengten Zutaten stammen. Gleiches gilt für die Gastronomie. Wenn wir hoffentlich bald wieder, in einem Gasthof ein Schnitzel bestellen, dann wissen wir nicht, woher das Fleisch stammt. Seit Jahren fordern unsere Bauern eine Kennzeichnungspflicht bei verarbeiteten Lebensmittel, in der Gemeinschaftsverpflegung und in der Gastronomie. Bundesminister Anschober hat diese Woche eine Verordnung zu diesem Thema präsentiert - die geht allerdings sowohl den Bauernvertretern als auch vielen Bürgern nicht weit genug. Denn in diesem Entwurf fehlen zum Beispiel Schweine- oder Geflügelfleisch zur Gänze.