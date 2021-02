2500 Anmeldungen für PCR-Tests in Mayrhofen

Um den Ort verlassen zu dürfen, muss der Test an den Teststandorten in der Gemeinde - die Sportclinic Mayrhofen und das Europahaus - durchgeführt werden. Der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein und die Testpflicht gilt für Personen mit Wohnsitz in der Gemeinde Mayrhofen sowie für Personen ohne Wohnsitz, die sich dort durchgehend länger als 24 Stunden aufgehalten haben. Arbeitspendler und Durchfahrende müssen glaubhaft machen - etwa mittels Meldezettel -, dass sie keinen Wohnsitz in Mayrhofen haben.