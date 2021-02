139 Covid-Neuinfektionen in der Steiermark

139 Neuinfektionen mit dem Virus hat es zuletzt an einem Tag in der Steiermark gegeben. Am stärksten betroffen ist derzeit der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Dort gibt es 437 aktiv Infizierte pro 100.000 Einwohner. In Voitsberg sind es nur 94 - die niedrigste Zahl im Bundesland. In absoluten Zahlen sind in der Stadt Graz mit 607 Infizierten am meisten Menschen betroffen.