Mutter attackiert Sohn (23) mit Fleischerbeil

Völlig betrunken und darüber hinaus mit einem Fleischerbeil bewaffnet ist eine 50-Jährige in der Nacht auf Mittwoch in einer Wohnung im Wiener Bezirk Favoriten auf ihren 23 Jahre alten Sohn losgegangen. Die WEGA rückte an. Der junge Mann kam mit leichten Verletzungen und seine Mutter mit einer Anzeige auf freiem Fuß davon.