Berufsfeuerwehr rettet Mann aus brennendem Zimmer

Die Berufsfeuerwehr Graz hat am Donnerstag einen Mann vor einem Zimmerbrand gerettet. Die Flammen waren kurz vor 7 Uhr im Bereich des Bettes in seiner Wohnung im dritten Obergeschoß in der Feuerbachgasse ausgebrochen. Als die Helfer ankamen, mussten sie zunächst die Wohnungstür aufbrechen, hieß es in einer Aussendung.