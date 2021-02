Fast jeder Fußball-Verband hat eigene Regeln

Die Fortsetzung im Amateur-Fußball steht coronabedingt noch in den Sternen und damit auch die Frage nach Auf- und Absteigern. Fix ist wohl nur, dass sich eine komplette Regionalliga-West-Saison terminlich nicht mehr ausgehen wird - wobei weder in Salzburg, Tirol noch Vorarlberg Teams große Ambitionen zum Sprung in die Bundesliga haben.