Süße Träume in „Krachers Guesthouse“

Ab 1. März kann man, zumindest wenn es nach Gerhard und Yvonne Kracher geht, im „Kracher Guesthouse“ einchecken. Dafür wurde extra ein Haus in der Angergasse, derselben Gasse, in der auch die Appartements beheimatet sind, angekauft. „Wir haben am 1. Oktober mit dem Umbau begonnen und eröffnen am 1. März unser Guesthouse“, freuen sich die beiden. Auf die Frage, warum man wieder mit der Zimmervermietung angefangen hat, schmunzelt Yvonne Kracher und meint, dass das ihr Corona-Zeitvertreib gewesen sei. Man hoffe, bald die ersten Gäste im neuen Haus begrüßen zu dürfen.