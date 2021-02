EU-Mercosur-Pakt „Katastrophe für Tierschutz“

Zudem gibt es keinen Mechanismus in dem Abkommen, der sicherstellt, dass das importierte Fleisch nicht mit Landraub oder Zerstörung des Regenwaldes zusammenhängt. Die Errichtung von so genannten „Feed Lots“, Ställen, Schlachthöfen und Feldern für den Sojaanbau braucht Platz und zerstört die „Lunge“ unseres Planeten. „Diese Tatsachen zeigen, wie eng Tierschutz mit Klimaschutz zusammenhängt. Das EU-Mercosur-Abkommen ist auch keinesfalls mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbar. Das EU-Ziel der Klimaneutralität bis 2050 würde dadurch in weite Ferne rücken“