Grosjeans IndyCar-Abenteuer beginnt mit Crash

Der Start verlief aber nicht nach Wunsch. Ein Abflug in den Reifenstapel beendete seine Testfahrt im Barber Motorsports Park in Birmingham (Alabama). „Am Vormittag ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich drehte mich und blieb im Kiesbett stecken. Es hat eben Konsequenzen, wenn man nicht innerhalb der Track-Limits bleibt“, so Grosjean. Die Folgen waren Schmerzen am Oberarm.