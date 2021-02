NÖ gibt 54.000 AstraZeneca-Impftermine frei

Die Corona-Schutzimpfung schreitet auch in Österreich langsam voran. Man kann zwar keine ähnlichen Erfolge vorweisen wie die USA, Großbritannien oder gar Impfweltmeister Israel, aber zumindest in Niederösterreich erhielten am Dienstag zahlreiche Personen gute Nachrichten in Form einer E-Mail der NÖ-Impfkoordination. Ab Freitag um 10 Uhr können sich bestimmte Personengruppen für insgesamt 54.000 Termine in Ordinationen mit dem AstraZeneca-Impfstoff anmelden. Ab dem darauffolgenden Montag soll es die ersten Termine geben.