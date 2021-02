Hillary Clinton schreibt mit „Freundin“ Thriller

Sie war schon First Lady, Präsidentschaftskandidatin und Außenministerin. Nun ist Hillary Clinton Co-Autorin eines Romans. In dem Thriller „Staat des Terrors“ geht es um eine fiktive Außenministerin, die in die Regierung ihres Rivalen eintritt und versucht, eine Welle von Anschlägen aufzuklären, die die Weltordnung ins Wanken gebracht haben. Das gemeinsame Werk Clintons mit der kanadischen Krimiautorin Louise Penny soll im Herbst erscheinen.