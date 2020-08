Mehr als 300 Festnahmen bei Corona-Demo in Berlin

Da die angeordneten Hygienemaßnahmen nicht eingehalten wurden, ordnete die Berliner Polizei am Samstag die Auflösung der umstrittenen Corona-Proteste an. Rund 38.000 Menschen haben laut offiziellen Angaben gegen die Corona-Auflagen der deutschen Regierung protestiert. Beamte wurden mit Steinen und Flaschen beworfen, bis in die späten Abendstunden wurden rund 300 Personen festgenommen, darunter auch der vegane Fernsehkoch Atilla Hildmann. Auch am Reichstag kam es zu teils gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen zum Teil rechtsextremen Demonstranten und der Polizei.