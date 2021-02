Blau-gelbe Heimat noch lebenswerter machen!

Die Erhebung mit 16.000 Teilnehmern gilt als bisher größte sozialwissenschaftliche Erforschung zur Situation im ganzen Land. „Unsere Arbeit zeichnet hier ein gründliches Bild der Lebenssituation“, so WIFO-Leiter Prof. Christoph Badelt. Wichtigste Erkenntnis: „Die Studie zeigt die Zufriedenheit mit einem Bundesland, das für so viele Menschen zur Heimat geworden ist.“ Wesentliche Erkenntnisse der „Niederösterreich-Morgen“-Studie: Die Familie gewinnt an Bedeutung. Schon 77 Prozent leben im Eigentum. Die Hälfte der Befragten aber befürchtet, dass die Belastung durch hohe Wohnkosten zunehmen wird. Hameseder: „Wir wissen jetzt auch, wie die Jugend ihre Zukunft sieht und dass die Niederösterreicher sich dezentrale Lösungen wünschen, um unterschiedliche Themen regional und lokal passend anzupacken.“