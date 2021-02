Bodypacker schluckte über 2 Kilo Kokain und Heroin

Aufgeflogen war der Mann bereits am 19. September 2020 bei einer gemeinsamen Kontrolle von Polizei und Zoll auf dem Airport. Der aus Brüssel angereiste 45-jährige nigerianische Staatsbürger hatte sich bei einer Befragung in Widersprüche verstrickt. Der Verdacht der Ermittler erhärtete sich in der Folge bei einer CT-Untersuchung in einem Wiener Krankenhaus.