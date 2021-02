„Lasst unsere Kinder bitte wieder Sport machen“

„Die Befürchtungen sind groß, dass uns Spieler verloren gehen. Den Status quo von der Zeit vor der Pandemie wieder zu erreichen, wird viel Arbeit“, sagt Hannes Rottenspacher (FC Pinzgau). An die 200 Kinder jagen in dem Saalfeldener Verein normalerweise dem Ball hinterher. Ähnlich ist die Situation beim SAK in der Stadt Salzburg. „Erst wenn es wieder los geht, werden wir sehen, wie viele Kinder tatsächlich noch kommen und sich nicht schon was anderes gesucht haben“, so Obmann Josef Penco.