Vorsatz zum 60er: „Ich pfeif mir jetzt nix mehr“

Ich zumindest sehe die Leute nicht mehr in zerrissenen Jeans herumrennen. In Peru gibt es einen eigenen Industriezweig, der intakte Kleidung hernimmt, sie durch Arbeiter oder Roboter zerfetzen lässt, dann geht sie wieder in den Verkauf. Dekadenter geht es nicht. Dafür gibt es viele Beispiele, noch mehr, noch wahnwitziger, Steigerungen aller Art. Ich nehme mich nicht aus.