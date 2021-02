Der Sand soll jetzt ins „WAC-Getriebe“

Mit den Wolfsbergern war’s zuletzt ein wahres Kreuz für die Schwarz-Weißen - in elf Duellen gab’s nur zwei Sturm-Siege, aber sieben Niederlagen. Auch die Merkur-Arena war zuletzt fest in Händen der Wölfe, die hier die letzten drei Duelle gewinnen konnten. Der letzte Sturm-Sieg (3:0) daheim ist mehr als zwei Jahre her: Er gelang am 2. 12. 2018 just gegen den jetzigen Sturm-Coach Christian Ilzer.