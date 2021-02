Eishockey-Opa Jagr trifft auch noch mit 49 Jahren

Der tschechische Eishockey-Superstar erzielte am Samstag in der zweiten Liga für Rytiri Kladno beim 6:3-Sieg gegen Benatky das 1:0 (3.) und bereitete das 2:0 (11.) vor. Jagr ist in seiner 33. Profisaison nur noch Teilzeitarbeiter für seinen Stammverein.