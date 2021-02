„Unsere kleine Tochter vermisst ihren Papa sehr“

Gesundheitsamt hat missliche Lage bestätigt

Im vergangenen Jahr waren die Besuche Corona-bedingt nicht einfach. Doch an welche Vorgaben sich die Familie seit rund einer Woche halten muss, sei nicht mehr tragbar. „Mein Mann darf zwar nach Tirol einreisen und wir dürfen auch zu ihm nach Rosenheim fahren – je mit einem negativen Corona-Test und einer Registrierung –, allerdings müssen wir uns in Deutschland in eine mehrtägige Quarantäne begeben, was nichts anderes als unbezahlter Urlaub ist. Das können wir uns auf Dauer nicht leisten. Das zuständige Gesundheitsamt hat uns am Freitag bestätigt, dass es für Sorgerechtsangelegenheiten keine Ausnahme von der Quarantäne gibt. Österreich ist diesbezüglich hingegen kulanter, denn hier sind wir private Pendler und müssen nicht in Quarantäne“, erklärt die Tirolerin.