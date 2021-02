16-Jährige vergaß über Infektion zu informieren

19. November in einer Wohnung in Elixhausen: Die Polizei kam aufgrund einer Amtshandlung in einem anderen Zusammenhang zu Besuch. Mehr als eine halbe Stunde sprach ein Beamter mit einer Jugendlichen, die dabei keine Maske trug. Was er nicht wusste: Sie war nach einem positiven Covid-19-Test in behördlicher Quarantäne. Deswegen folgte Anklage und Prozess im Landesgericht Salzburg. Dabei zeigte sich das Mädchen einsichtig - und zu ehrlich. So erwähnte es auch, einkaufen gegangen zu sein. Es erfolgte ein Schuldspruch unter Vorbehalt einer Strafe - nicht rechtskräftig.