Schülerin traf kurz vor Quarantäne-Ende Freunde

Das schwarzhaarige, zierliche Mädchen zeigte sich gegenüber Richterin Christine Bayrhammer einsichtig. „Es tut mir leid“, sagte es und bereute, die Quarantäne zu früh verlassen zu haben. Passiert ist das am 24. November: Die Schülerin traf sich zuerst mit einer Freundin, mit der sie dann per Bus nach Salzburg zu einer anderen Freundin fuhr. Dort übernachtete sie. Frau Rat wollte wissen, warum sie nicht noch einen Tag gewartet habe? „Ich habe es nicht mehr ausgehalten“, so die klare Antwort der 14-Jährigen. Zwei Wochen hatte sie in ihrem Zimmer verbracht - ohne Internet-Zugang, wie sie im Verhandlungssaal des Landesgerichtes Salzburg erzählte.