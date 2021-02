LeBron verliert, knackt aber 35.000-Punkte-Marke

James Harden hat am Donnerstag 23 Punkte und elf Assists zum sicheren 109:98-Sieg der Brooklyn Nets bei den Los Angeles Lakers beigetragen. Auch in Abwesenheit des angeschlagenen Kevin Durant und trotz 32 Punkten von Lakers-Star LeBron James war Brooklyn in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ungefährdet. Schon nach drei Vierteln hatten die Gäste mit 90:74 die Weichen zum Sieg gestellt.