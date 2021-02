Drei Vorarlberger Lehrern droht die Entlassung

Drei Vorarlberger Lehrer wollen sich nicht an die geltenden Corona-Regeln halten, ihnen droht nun die Entlassung. Bei den Betroffenen handelt es sich um einen Lehrer an einer polytechnischen Schule und zwei Pädagogen an Pflichtschulen, so die Bildungsdirektion. Dass wie medial kolportiert bereits Entlassungen ausgesprochen wurden, dementierte die Schulbehörde am Donnerstag. Man hoffe noch auf ein Einlenken der Pädagogen, hieß es.