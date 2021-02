ÖVP-Chaos: „Kann von schwarzem 2021 sprechen“

„Es ist bekannt, dass diese zwei Parteien unterschiedliche Ansichten haben in vielen Themenbereichen“, so Muchitsch. Man habe die Sitzung mit den zwei Misstrauensanträgen gegen Finanzminister Gernot Blümel und Innenminister Karl Nehammer am Dienstag aber sehr gut über die Bühne gebracht. „Das Instrument des Misstrauensantrags wird aus meiner Sicht gerade sehr inflationär behandelt, überhaupt seitens FPÖ-Obmann Herbert Kickl“, so Wöginger. „Wir halten diese Anschuldigungen für falsch.“