Voll im Einsatzfür Hunderte Familien in Nepal

Ulli Glocknitzer aus Mattersburg sammelt seit den Erdbeben 2015 in Nepal fleißig Spenden. Ihre Schwester Tina Lang aus Bad Sauerbrunn lebt seit über 30 Jahren in der Hauptstadt Kathmandu und ist Projektleiterin der gemeinnützigen Organisation Shenpen, die den Opfern vor Ort beisteht. So kommt finanzielle Hilfe bei den Bedürftigen direkt an. „Die Burgenländer sind sehr offenherzig, sie unterstützen uns großartig“, freut sich Glocknitzer. Stolze 86.240 € konnten bislang nach Nepal gebracht werden.