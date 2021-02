Spielfeld: Stallgebäude brannte bis auf Mauern ab

Neun Feuerwehren und 100.000 Liter Wasser

Mit vereinten Kräften konnte der Brand nach und nach unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen des Feuers auf nahegelegene Wohngebäude konnte durch den raschen Einsatz von am Ende neun Feuerwehren aus dem ganzen Bezirk Leibnitz verhindert werden. Die Ausräum- und Nachlöscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Mehr als 100.000 Liter Wasser wurden an der Einsatzstelle benötigt.