Akademiekicker jubeln - „Pause“ für den Rest

Den jüngeren Teams (unter Jahrgang 2010) bleibt allerdings wie dem Rest der Breitensportteams nur Lauf- und Online-Training. „Warum das so ist, ist schwer zu erklären“, sagt Prilasnig, „aber so lautet die Vereinbarung des ÖFB mit dem Ministerium.“ Kuriosität in der Familie Prilasnig: „Meine Tochter ist Tänzerin in österreichweiten Bewerben und darf trainieren, mein Sohn kickt in der Fußballschule Raffl in regionalen Bewerben und darf nicht trainieren.“