Die meisten Nebenwirkungen bei AstraZeneca

„Impfaufstände“ in einigen Krankenhäusern

Auffällig ist allerdings, dass bei AstraZeneca vor allem Fieber als Beschwerde genannt wurde, was bereits zu „Impfaufständen“ in manchen Krankenhäusern geführt hat, weil das geimpfte Personal zunächst ausfällt. Zuletzt gab es zahlreiche Absagen von Mitarbeitern in steirischen Spitälern, weil sie Nebenwirkungen befürchteten. Auch ist unklar, ob dieses Vakzin ausreichend gegen die südafrikanische Mutation B.1.351 wirkt.