Fünf Millionen für Rose! Kommt Hütter oder Marsch?

Terzic: Lage verschlechtert

Unter Nachfolger Edin Terzic hat sich die Lage verschlechtert, sechs Zähler fehlen derzeit auf das erklärte Ziel. Dennoch ist eine vorzeitige Trennung kein Thema. „Wenn du eine schwierige Phase hast, wird schnell nach dem Trainer gefragt. So ist das Geschäft. Aber unsere Haltung hat sich nicht geändert“, will Sportdirektor Zorc für den Rest der Saison an Terzic festhalten. Abwehrchef Hummels stellte sich zuletzt hinter den Coach, auch Haaland nahm ihn in Schutz.