Zement soll dem Kapitän auf die Beine helfen

„Die Stange war nicht unser Freund!“ Nach vier Knallern ans Toreisen und einem 1:2 in Linz schüttelte der verletzte 99ers-Kapitän Daniel Oberkofler ungläubig den Kopf. Nichtsdestotrotz ist er überzeugt, dass das Grazer Eishockey-Team die Qualifikation für das Viertelfinale schaffen wird: „Dass wir nicht alle zehn Spiele gewinnen werden, war uns klar. Aber wir haben in den letzten beiden Partien gut gespielt und auch genug Chancen gehabt. In Linz haben wir zwei Drittel lang richtiggehend dominiert, leider waren wir vorm Tor nicht so glücklich. Aber wenn der Puck ein wenig für uns springt, bin ich fürs Viertelfinale zuversichtlich."