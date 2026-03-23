Mit Feuerlöscher und Wasser Balkonbrand bekämpft

Einsatz für die Florianijünger in Stumm im Tiroler Zillertal in der Nacht auf Montag! Wegen eines Balkonbrandes mussten 22 Mann ausrücken. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatte ein Bewohner alles schon unter Kontrolle.
Um kurz nach 1 Uhr heulten in Stumm die Sirenen auf. Kurz zuvor hatte ein deutscher Bewohner (40) des Hauses im 1. Stockwerk den Balkonbrand entdeckt und sofort Alarm geschlagen. Geräusche hatten den 40-Jährigen zu einer Nachschau geführt.
Die Freiwillige Feuerwehr führte mit 22 Kräften die Nachlöscharbeiten und die Belüftung des Gebäudes durch.
Höhe des Sachschadens noch unklar
„Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Stumm konnte der Deutsche den Brand mit einem Feuerlöscher und Wasser weitgehend löschen“, heißt es von der Polizei. Die Florianijünger führten in weiterer Folge die Nachlöscharbeiten durch und kümmerten sich um die Belüftung des Gebäudes.
Personen wurden durch den Balkonbrand nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.
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