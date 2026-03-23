Mit Feuerlöscher und Wasser Balkonbrand bekämpft

Höhe des Sachschadens noch unklar

„Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Stumm konnte der Deutsche den Brand mit einem Feuerlöscher und Wasser weitgehend löschen“, heißt es von der Polizei. Die Florianijünger führten in weiterer Folge die Nachlöscharbeiten durch und kümmerten sich um die Belüftung des Gebäudes.