Viel zu hoher Bodenverbrauch wird Thema im Landtag

Die KPÖ habe immer wieder Maßnahmen vorgeschlagen, die keine Mehrheit bekommen haben, zum Beispiel die Einrichtung eines Leerstands-Monitorings und eine Untersagung von Neuwidmungen bei Vorhandensein von Leerflächen. „Alleine für das geplante Amazon-Verteilerlager in Graz werden wieder über 5 Hektar Boden versiegelt, so darf es nicht weitergehen!“, so Klimt-Weithaler.