Draghi: Ein Europäer, der Italien retten soll

Von Nobelpreisträgern gelernt

Geld war für den 1947 in Rom geborenen Mario Draghi immer schon ein Thema. Er wurde jung Waise, musste bereits mit 16 „erwachsen werden“, wie er selbst sagte. Eine Elite-Jesuitenschule im Süden Roms trichterte ihm sein Lebensmotto ein: „Alle Sachen müssen so gut gemacht werden, wie es den eigenen Fähigkeiten entspricht.“ Er studiert Wirtschaftswissenschaften am renommierten MIT in Boston unter den späteren Nobelpreisträgern Franco Modigliani und Robert Solow.