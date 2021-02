Saalbach-Hinterglemm übernimmt Kvitfjell-Rennen

Saalbach-Hinterglemm hat die wegen der strengen Corona-Richtlinien in Norwegen abgesagten Weltcup-Rennen der alpinen Ski-Herren aus Kvitfjell übernommen. Durchgeführt werden von 5. bis 7. März nach zwei Trainings am Freitag und Samstag jeweils eine Abfahrt, sowie am Sonntag ein Super-G. Das Freitag-Rennen ist ein Wengen-Ersatzrennen.