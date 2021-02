ÖSV-Frust nach Abfahrt: „Wie eine Anfängerin!“

13 Hundertstel haben Ramona Siebenhofer bei der WM-Abfahrt am Samstag in Cortina zur Bronzemedaille gefehlt - die ÖSV-Damen gingen also komplett leer aus. „Es ist bitter, sehr ärgerlich“, so Siebenhofer. Christine Scheyer (19.) war total bedient: "Ich bin aus dem Start rausgeflogen wie eine Anfängerin.“