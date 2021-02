Radlader ging auf Firmengelände in Flammen auf

Gegen 2.30 Uhr geriet das Gerät plötzlich in Brand. Zudem startete sich der Radlader auch noch von selbst, heißt es seitens der Polizei. Das Fahrzeug war vor der Brandentwicklung gegen 23 Uhr von einem Firmenmitarbeiter für wenige Minuten zum Schneeräumen in Betrieb genommen worden. Nach Beendigung dieser Tätigkeit stellte der Arbeiter den Radlader in einer Halle ab und entfernte auch den Zündschlüssel aus dem Zündschloss.