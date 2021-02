Heftiger Frost schwächt die Batterien der E-Autos

Sparsame Fahrweise verlängert Reichweite

„Von uns gibt es die ganz klare Empfehlung, nur im Eco-Modus zu fahren und das Auto bereits vorheizen zu lassen, während es noch an der Ladestelle hängt“, so Schöberl. In Internetforen gibt es Spar-Tipps, etwa, nur die Sitz- und Lenkheizung zu aktivieren, statt den ganzen Innenraum aufzuheizen. Laut ÖAMTC durchaus eine Methode, die in der derzeitigen Bitterkälte nützlich sein kann.