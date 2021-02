Spott und Hohn für Erdogans Raumfahrtprogramm

Erdogan hatte am Dienstagabend ein Zehn-Jahres-Programm für die türkische Raumfahrt präsentiert. Damit werde das Land in eine höhere Liga im globalen Weltraum-Wettrennen aufsteigen, so der Präsident. Bis 2023 etwa solle eine türkische Rakete auf dem Mond landen. Berichten zufolge gibt es auch Kooperationen zwischen der 2018 gegründeten türkischen Raumfahrtbehörde TUA und dem russischen Pendant Roskosmos.