Mit Absprung gerettet: Auto stürzt 50 Meter ab

Eine Szene, wie es sie sonst nur in einem guten Actionfilm zu sehen gibt, ereignete sich Mittwochfrüh in Fließ im Tiroler Bezirk Landeck: Dort kam ein Einheimischer (27) mit dem Auto auf der Gemeindestraße ins Rutschen. Das Fahrzeug stürzte über eine Böschung in den Abgrund. Der Lenker konnte gerade noch rechtzeitig abspringen und sein Leben retten.