Briten-Mutation: Erste Fälle in Kroatien bestätigt

Keine guten Nachrichten für Fans des beliebten Urlaubsdomizils: Die britische Variante des neuartigen Coronavirus hat nun auch offiziell Kroatien erreicht. Die ersten Fälle seien nun entdeckt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Zagreb mit. Die Regierung in Zagreb wollte am Mittwoch eigentlich darüber beraten, ob der wegen der Corona-Pandemie verhängte Lockdown gelockert werden könnte.