Sommerurlaub in Kroatien steht noch in den Sternen

Lust auf Sonne, Meer & Traumbuchten: Viele buchen jetzt schon ihren nächsten Urlaub in Kroatien, um sich gute Preise zu sichern. Hotels bieten daher häufig Gratisstorno bis zwei Tage vor der Anreise an. Doch ob und ab wann wieder problemlos Ferien in dem Adrialand möglich sind, steht in den Corona-Sternen!