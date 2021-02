Bohrmaschine zaubert Bühnenmagie

Acht Tischler

Einen großen Teil der Werkstätten im Musiktheater nimmt die Tischlerei ein, in der acht Tischler beschäftigt sind. Zur Routinearbeit gehört hier das Fertigen von Podesten, Wänden oder Stiegen, etwa für das Bühnenbild des Stücks „Der zerbrochene Krug“, das im Schauspielhaus aufgeführt werden soll. Ein Auftrag wie jener für den „Priscilla“-Bus flattert nicht jeden Tag herein: „Das war ein echtes Highlight für uns“, so Tischler Gottfried Aumayr, der wie seine Kollegen mit seiner Bohrmaschine Bühnenmagie zaubert