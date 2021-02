Baumann studiert unbekannte WM-Strecke auf YouTube

Wie die meisten Ski-Rennläufer hat auch DSV-Athlet Romed Baumann keine Erfahrungswerte, was die WM-Speed-Strecke „Vertigine“ in Cortina betrifft. Die Piste wurde extra für die Weltmeisterschaften und die Olympischen Spiele in fünf Jahren angelegt. Der gebürtige Tiroler behalf sich damit, dass er sich auf YouTube einen Testlauf der italienischen Legende Kristian Ghedina (siehe Video oben das „Krone“-Interview des Italieners bei Moderator Michael Fally) auf der Strecke anschaute. Das verriet Baumann vor seinem ersten WM-Einsatz in der Kombination am Mittwoch.