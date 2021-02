Koala löst in Australien Massenkarambolage aus

Das Beuteltier habe am Dienstag zunächst versucht, eine Autobahn in Adelaide zu überqueren, worauf fünf Autos in einen Unfall verwickelt worden seien, berichtete der Sender 9News. Der Verkehr nahe dem Vorort Crafers West kam daraufhin ins Stocken. Einer im Stau stehenden Frau gelang es schließlich, den putzigen Kerl mithilfe einer Jacke einzufangen.